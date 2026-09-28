Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьер-министра Мадьяра

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Парламент Венгрии на внеочередном заседании проголосовал за лишение неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, которого обвиняют в краже мобильного телефона. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на М1.

За данное решение проголосовали 139 депутатов. В голосовании участвовали депутаты от фракции "Наша родина" и правящей партии "Тис". Оппозиционеры из "ФИДЕС – Венгерского гражданского союза" и христианские демократы на заседание не пришли.

Генпрокуратура Венгрии ранее подала ходатайство о приостановлении действия иммунитета Мадьяра из-за подозрения в краже. В июне 2024 года в одном из клубов Будапешта он вступил в словесную перепалку с посетителем, который снимал его на телефон. Мадьяр отобрал у него гаджет, а позже выбросил его в Дунай.

Сам Мадьяр заявил, что не будет возражать против лишения его депутатской неприкосновенности. По его словам, он готов был бы сам отказаться от иммунитета, однако не имеет такой возможности.

При этом Мадьяр считает дело против него сфабрикованным. Он пообещал подать жалобу на полицию за то, что та отправила отряд водолазов искать утонувший телефон в Дунае.