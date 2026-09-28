28 сентября, 12:06Происшествия
В Туве застрелили медведя, убившего хоккейного тренера Кузьменко
Фото: depositphotos/LuaAr
Медведя, который загрыз хоккейного тренера Александра Кузьменко в Тоджинском районе Тувы, ликвидировали охотники. Об этом ТАСС сообщил руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак.
Нападение животного на туриста из Москвы произошло 24 сентября, когда группа приехала к реке Большой Енисей, чтобы порыбачить. Пострадавшего с вырванными мягкими тканями лица доставили в больницу.
Позднее мужчина скончался в медучреждении. Выяснилось, что погиб 62-летний Кузьменко, который долгое время занимался подготовкой спортсменов.
Среди воспитанников тренера – игроки КХЛ Никита Коростелев и Даниил Григорьев, а также хоккеист ВХЛ Александр Пелевин. Тело мужчины передали близким. По факту произошедшего возбуждено дело.
В свою очередь, Салчак сообщал, что в регионе действуют несколько строгих запретов, связанных с выходом медведей, однако туристы их проигнорировали. В частности, запрещалось проведение любых мероприятий на природе. Кроме того, в 11 муниципалитетах введен режим повышенной готовности, который также запрещает нахождение людей в лесу.
Число обращений о следах медведей в Подмосковье выросло вдвое