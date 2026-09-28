В Туве застрелили медведя, убившего хоккейного тренера Кузьменко

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Медведя, который загрыз хоккейного тренера Александра Кузьменко в Тоджинском районе Тувы, ликвидировали охотники. Об этом ТАСС сообщил руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак.

Нападение животного на туриста из Москвы произошло 24 сентября, когда группа приехала к реке Большой Енисей, чтобы порыбачить. Пострадавшего с вырванными мягкими тканями лица доставили в больницу.

Позднее мужчина скончался в медучреждении. Выяснилось, что погиб 62-летний Кузьменко, который долгое время занимался подготовкой спортсменов.

Среди воспитанников тренера – игроки КХЛ Никита Коростелев и Даниил Григорьев, а также хоккеист ВХЛ Александр Пелевин. Тело мужчины передали близким. По факту произошедшего возбуждено дело.

В свою очередь, Салчак сообщал, что в регионе действуют несколько строгих запретов, связанных с выходом медведей, однако туристы их проигнорировали. В частности, запрещалось проведение любых мероприятий на природе. Кроме того, в 11 муниципалитетах введен режим повышенной готовности, который также запрещает нахождение людей в лесу.