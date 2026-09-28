В Москве подростка задержали за поджог АЗС

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

В Москве задержали 16-летнего подростка за поджог топливораздаточной колонки на автозаправке, расположенной на МКАД. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

По предварительным данным, молодой человек использовал для поджога легковоспламеняющуюся жидкость, после чего скрылся с места происшествия. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Полицейские задержали подозреваемого в течение нескольких часов. Подросток пояснил, что действовал под руководством неизвестных лиц, которые запугали его и вынудили поджечь колонку.

Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Волк напомнила, что вербовщики действуют чужими руками, а сами остаются в тени. Она призвала не молчать, если поступают подобные указания или угрозы, и немедленно обращаться в полицию.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 15-летнего юношу и обвинили в совершении теракта на железной дороге. По данным следствия, он купил легковоспламеняющуюся жидкость и монтировку, после чего отправился на станцию Ручьи, где поджег трансформаторную подстанцию. Мальчик действовал по указанию куратора.