Суд в Подмосковье приговорил маньяка Гаськова к пожизненному заключению

Фото: телеграм-канал SHOT

Московский областной суд приговорил серийного убийцу Алексея Гаськова к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в убийстве девяти женщин и одного мужчины в Москве, Подмосковье и Новосибирской области, сообщили ТАСС в суде.

Отбывать наказание 51-летний Гаськов будет в колонии особого режима. Отмечается, что именно такое наказание требовал представитель прокуратуры.

Ранее сообщалось, что суд Архангельска дал Сергею Шипилову, известному как "архангельский Чикатило" и отбывающему пожизненное заключение, еще 9 лет и 11 месяцев лишения свободы.

Его признали виновным еще в трех убийствах, которые он совершил в 1989–1990 годах. По словам представителей прокуратуры региона, первую жертву мужчина пытался задушить, а потом убил отверткой, вторую задушил в момент ссоры, а третьей также нанес смертельные раны отверткой.