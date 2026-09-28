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28 сентября, 11:06

Общество

Москвичей предупредили о заморозках к концу рабочей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К концу рабочей недели в Москве похолодает. Дневная температура снизится до плюс 11–13 градусов, а по ночам ожидается плюс 3–5 градусов, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

С начала октября надвигается смена воздушных масс, также приближается скандинавский антициклон – и он будет более прохладным. При этом заморозки будут локальные, отметил синоптик.

Однако на этой неделе стоит обратить внимание на высокое атмосферное давление. Оно будет держаться на уровне 760–762 миллиметров ртутного столба практически до выходных.

При этом в столице до конца рабочей неделе должно быть сухо, а до среды, 30 сентября, включительно будет еще относительно тепло. Дневная температура будет держаться около плюс 15–17 градусов, а ночная – в пределах плюс 5–10 градусов, подчеркнул Шувалов.

В столице ожидается "старое" бабье лето с понедельника, 28 сентября. Теплая погода может продержаться до 10 суток. Столбики термометров в этот период будут показывать от плюс 13 до плюс 18 градусов.

При этом сентябрь в городе в целом оказался теплее климатической нормы. Среднемесячная температура превысила средние показатели приблизительно на один градус, а осадков выпало порядка 80% от месячной нормы

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