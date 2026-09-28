Эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили о звонках лжесотрудников Соцфонда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили москвичей о распространенном способе обмана, нацеленном на пенсионеров. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Злоумышленники звонят пенсионерам, представляются работниками Соцфонда и либо пугают уменьшением пенсии из-за ошибки в документах, либо, наоборот, сообщают о найденном неучтенном стаже и обещают перерасчет выплат в большую сторону с возвратом недоплаты.

"Злоумышленники начинают с того, что бьют по страху пожилого человека потерять то, что он зарабатывал всю жизнь", – отметила руководитель проекта "Перезвони сам" департамента информационных технологий Валентина Шилина.

Сообщения об ошибке или снижении пенсии – это психологическая атака, рассчитанная на панику. Шилина напомнила, что сотрудники Соцфонда, банков и ФСБ никогда не звонят, чтобы сообщить об ошибке в документах, не просят код из СМС и не предлагают перевести деньги на "безопасный счет".

Схема реализуется в несколько этапов. Первый – звонок от "сотрудника Социального фонда". Неизвестный заявляет, что в документах пенсионера допущена ошибка, из-за которой размер выплат будет снижен. Звонящий настойчиво советует записаться на прием для решения вопроса и перерасчета. Разговор имитирует обычную запись: называют даты и время, просят взять паспорт и документы.

Второй этап – просьба назвать "номер талона". Мошенник говорит, что заявка уже сформирована, но запись подтвердится только после кода из СМС. Этот код он называет номером талона и просит продиктовать. На самом деле кодом из СМС подтверждают вход в различные сервисы. Чаще всего так злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы на официальных ресурсах, видят документы и могут от имени человека совершать противоправные действия.

Третий этап – звонки от "банка" и "ФСБ". Спустя время с пенсионером снова связываются неизвестные. Они сообщают о взломе личного кабинета и попытке списать деньги со счета. Затем в схеме появляются лжесотрудники Центробанка и ФСБ, которые демонстрируют поддельные документы о якобы проводимой проверке. Мошенники предлагают снять накопления для "защиты" и перевести их на "безопасный счет". В результате пенсионер лишается всех средств.

Такая же схема может реализовываться через электронную почту. Письмо отправляют якобы от имени Социального фонда: в нем пишут об индексации, перерасчете или ошибке в выплате, прилагают ссылку на страницу, похожую на официальный сайт, и просят заполнить форму с личными или банковскими данными.

Эксперты проекта "Перезвони сам" предупреждают: не стоит отвечать на звонки от незнакомцев, предлагающих перерасчет пенсии. Социальный фонд никогда не сообщает гражданам о "проблемах с документами" по телефону и не настаивает на срочной встрече. В подобных ситуациях ни в коем случае нельзя передавать коды из СМС.

Если разговор касается финансов или банковских счетов, лучше всего завершить беседу и самостоятельно связаться с банком или учреждением по официальному номеру, который можно найти на сайте или на обратной стороне карты.

Специалисты также отмечают, что не существует "безопасных счетов": ни Центральный банк, ни финансовые учреждения, ни Федеральная служба безопасности никогда не попросят переводить туда деньги. Можно самостоятельно проверить информацию о пенсиях и социальных выплатах на сайте sfr.gov.ru, в личном кабинете на портале "Госуслуги" или по телефону единого контакт-центра.

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