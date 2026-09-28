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28 сентября, 10:25

Происшествия

Трое детей пострадали в результате атаки ВСУ на Воронежскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область пострадали четыре человека, включая троих детей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора Александра Гусева.

По словам главы региона, девочка и мальчик 2022 и 2019 годов рождения госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один подросток 2015 года рождения получил медицинскую помощь на месте.

Женщина 1989 года рождения доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

Ранее мирная жительница погибла и еще два человека пострадали в результате атаки украинского дрона на Энергодар Запорожской области. Атака произошла на улице Казацкой. Пострадавших доставили в городскую больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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