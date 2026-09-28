Умер создатель музыкального трио "Лойко" Сергей Эрденко

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Создатель музыкального трио "Лойко" Сергей Эрденко скончался 25 сентября в возрасте 67 лет. Об этом ТАСС заявил драматург, журналист и театральный критик Владислав Васюхин.

"Сергей Иванович долго болел", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о причине смерти.

Эрденко родился в 1958 году. В 1980-х он играл в Московском цыганском театре "Ромэн". В 1990 году основал группу "Лойко", которая получила известность как в России, так и за рубежом. В 1991-м участники коллектива записали совместный альбом с The Rolling Stones.

Эрденко и группа "Лойко" также являются авторами саундтрека к фильму "Евгений Онегин" (США, 1999 год). Более того, музыкант сам снимался в кино. В частности, он исполнил роли в картинах "Цыганка Аза", "Панцирь" и "Если ты не со мной".