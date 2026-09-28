Песков заявил, что контакты РФ и Сербии выше отношений с отдельными политиками

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Отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем с отдельными персоналиями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли Москва на сохранение теплых отношений с Белградом и готова ли выстраивать их с любым руководителем страны после отставки сербского президента Александра Вучича.

Песков выразил уверенность в том, что контакты с политическим руководством и экономическими операторами Сербии продолжатся.

Вучич подписал документ о своей отставке 27 сентября. Исполняющей обязанности президента стала председатель парламента Ана Брнабич. Досрочные выборы главы государства пройдут в республике до конца декабря.

Владимир Путин и Вучич также провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие двусторонних отношений в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении.