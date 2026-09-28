28 сентября, 12:50Политика
Песков заявил, что контакты РФ и Сербии выше отношений с отдельными политиками
Фото: kremlin.ru
Отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем с отдельными персоналиями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли Москва на сохранение теплых отношений с Белградом и готова ли выстраивать их с любым руководителем страны после отставки сербского президента Александра Вучича.
Песков выразил уверенность в том, что контакты с политическим руководством и экономическими операторами Сербии продолжатся.
Вучич подписал документ о своей отставке 27 сентября. Исполняющей обязанности президента стала председатель парламента Ана Брнабич. Досрочные выборы главы государства пройдут в республике до конца декабря.
Владимир Путин и Вучич также провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие двусторонних отношений в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении.
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