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27 сентября, 21:50

Политика

Президент Сербии Вучич подписал документ об отставке

Фото: AP/Darko Vojinovic

Президент Сербии Александр Вучич подписал документ о своей отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

Он вышел к собравшимся у администрации главы государства сторонникам и поблагодарил их за победы на президентских выборах 2017 и 2022 годов.

Сербский лидер уточнил, что в понедельник, 28 сентября, полномочия исполняющей обязанности президента перейдут председателю Скупщины (парламента. – Прим. ред.) Ане Брнабич. До конца декабря в стране пройдут досрочные президентские выборы.

О том, что Вучич подаст в отставку, стало известно 11 сентября. При этом срок его полномочий должен был истечь только весной 2027 года. По закону выборы президента должны состояться через 90 дней после его досрочного ухода с поста.

Ранее Вучич уже заявлял о планах покинуть свой пост. В начале сентября руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) проголосовало за его выдвижение кандидатом на пост главы правительства страны на предстоящих парламентских выборах. Он подписал указ о роспуске Скупщины и назначил выборы на 25 октября.

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