Подозреваемый в убийстве многодетного отца в Волгограде признал вину

Фото: телеграм-канал "Волгоградский Следком"

Подозреваемый в убийстве в одном из магазинов Волгограда многодетного отца признал вину. Видео с его показаниями опубликовано в телеграм-канале СУ СК России по региону.

По словам задержанного, многодетный отец шел за ним, поэтому подозреваемый достал пистолет и предупредил о выстреле. Мужчина продолжил идти на злоумышленника, после чего задержанный начал стрелять. Затем подозреваемый ушел из магазина.

Отца пятерых детей застрелили в торговом зале сетевого магазина Волгограда вечером 26 сентября. Выяснилось, что мужчина пытался успокоить людей, которые нецензурно выражались. Между ним и другим посетителем возник конфликт, в ходе которого последний не менее 5 раз выстрелил из имевшегося у него огнестрельного оружия в многодетного отца.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Стрелявший скрылся с места преступления, но спустя время его задержали. Им оказался 32-летний местный житель. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

