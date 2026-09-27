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27 сентября, 13:00

Происшествия

Отца пятерых детей застрелили в магазине в Волгограде

МАХ/"Ирина Волк"

Отца пятерых детей застрелили в ходе конфликта в магазине Волгограда. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Инцидент произошел вечером 26 сентября в торговом зале сетевого магазина в Красноармейском районе. По словам Волк, посетитель пытался успокоить людей, которые нецензурно выражались.

"В ходе возникшего конфликта мужчина получил несколько огнестрельных ранений и скончался до приезда скорой помощи. У погибшего остались пять детей. Стрелявший скрылся с места преступления", – написала Волк.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 32-летний местный житель. Задержание проводилось при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Злоумышленника доставили в следственные органы, уточнили в ГУ МВД России по региону.

Следователи уточнили, что подозреваемый произвел не менее пяти выстрелов из имевшегося у него огнестрельного оружия в одного из посетителей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

В настоящее время с участием фигуранта проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мужчина зарезал незнакомца в подмосковных Химках. По версии следствия, 21-летний злоумышленник находился в магазине в микрорайоне Сходня. Там между ним и ранее незнакомым с ним мужчиной возник конфликт.

42-летнего потерпевшего госпитализировали с ножевым ранением, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в больнице. Фигуранта задержали. Ему предъявили обвинение в убийстве.

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