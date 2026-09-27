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27 сентября, 14:10

Город

Детскую поликлинику построят в Лефортове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В районе Лефортово появится детская поликлиника на 410 посещений в смену. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что город продолжает развивать систему здравоохранения, а новая поликлиника будет соответствовать новому московскому стандарту.

Четырехэтажное здание возведут по адресу 2-я Синичкина улица, владение 4, сейчас ведется проектирование объекта. Его площадь превысит 5,2 тысячи квадратных метров.

Объект оснастят современным медицинским оборудованием, чтобы юные пациенты могли проходить обследования и получать лечение рядом с домом. Для маленьких пациентов проектом предусмотрены кабинеты функциональной и лучевой диагностики, в том числе УЗИ, ЭКГ и рентгенодиагностики, а также физиотерапевтический кабинет и зал лечебной физкультуры.

Руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров рассказал, что при строительстве будут использовать современные материалы преимущественно отечественного производства. Фасад выполнят из алюминиевых рифленых панелей, цокольную часть, ступени, пандусы и входные площадки облицуют гранитной плиткой. Здание будет доступно для маломобильных граждан: входную группу оснастят пандусами, а для перемещения между этажами предусмотрят лифты и тактильную навигационную систему.

Потоки пациентов разделят по этажам. На первом разместят кабинеты забора анализов и дежурного врача, на втором – участковую службу. Кабинеты профильных специалистов и диагностики займут третий этаж, а на четвертом оборудуют зону реабилитации и административные помещения. На каждом этаже появятся зоны ожидания.

На прилегающей территории создадут парковку, в том числе для маломобильных граждан и машин скорой помощи, а также зону отдыха и детскую площадку.

Ранее была открыта новая поликлиника на Октябрьском проспекте в Троицке. Четырехэтажное здание строилось по индивидуальному проекту в рамках Адресной инвестиционной программы.

Пропускная способность новой поликлиники составляет 1,2 тысячи посещений в смену. Медучреждение оснастили всем необходимым. Там установили компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, рентген-аппарат, флюорограф и создали стоматологический кабинет.

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