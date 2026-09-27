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27 сентября, 15:34

Происшествия

В Уфе возбуждено дело о нападении на сотрудников Росгвардии в компьютерном клубе

Фото: sledcom.ru

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении двоих местных жителей, подозреваемых в применении насилия к сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

Инцидент произошел утром 27 сентября в одном из компьютерных клубов города. По данным ведомства, двое юношей и девушка вели себя агрессивно, из-за чего работники заведения нажали тревожную кнопку.

Когда на место прибыл экипаж Росгвардии, дебоширы попытались скрыться, а затем устроили потасовку с правоохранителями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Следователи уточнили, что подозреваемые – жители Уфы.

Ранее в Нижневартовске местный житель ударил несовершеннолетнюю, а затем напал на сотрудницу полиции. По данным полиции, ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесный конфликт с девушкой 2009 года рождения в кабине лифта жилого дома и применил к ней физическую силу.

Когда на место происшествия прибыла сотрудница полиции, злоумышленник напал и на нее. В отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела по статьям о побоях, совершенных из хулиганских побуждений, а также о применении насилия в отношении представителя власти.

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