Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 13:51

Политика
Главная / Новости /

Песков: победа "Единой России" говорит о консолидации граждан вокруг Путина

Победа "Единой России" говорит о консолидации граждан вокруг Путина – Песков

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Победа "Единой России" на выборах в Госдуму свидетельствует о консолидации российских граждан вокруг Владимира Путина. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, партия получила абсолютное большинство и разделяет идеологию Путина. Поэтому результаты голосования можно рассматривать как показатель поддержки президента и его курса.

С 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму девятого созыва, сопровождавшиеся рядом региональных кампаний. "Единая Россия" заручилась поддержкой избирателей и заняла 349 кресел в парламенте. Из них 140 мест получены по партийным спискам, а еще 209 — благодаря победам кандидатов в одномандатных округах

В общей сложности было замещено 20,7 тысячи выборных позиций. Согласно официальным данным, явка на выборах в Государственную Думу достигла 59,8%, а общее число проголосовавших граждан составило 67 448 094 человека»

Читайте также


политика

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика