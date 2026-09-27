Песков: победа "Единой России" говорит о консолидации граждан вокруг Путина

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Победа "Единой России" на выборах в Госдуму свидетельствует о консолидации российских граждан вокруг Владимира Путина. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, партия получила абсолютное большинство и разделяет идеологию Путина. Поэтому результаты голосования можно рассматривать как показатель поддержки президента и его курса.

С 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму девятого созыва, сопровождавшиеся рядом региональных кампаний. "Единая Россия" заручилась поддержкой избирателей и заняла 349 кресел в парламенте. Из них 140 мест получены по партийным спискам, а еще 209 — благодаря победам кандидатов в одномандатных округах

В общей сложности было замещено 20,7 тысячи выборных позиций. Согласно официальным данным, явка на выборах в Государственную Думу достигла 59,8%, а общее число проголосовавших граждан составило 67 448 094 человека»