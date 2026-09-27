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27 сентября, 12:12

Спорт

Кенийский бегун Мика Чемвено выиграл Московский марафон

Фото: телеграм-канал "Московский Марафон"

Кенийский легкоатлет Мика Чемвено стал победителем Московского марафона.

Чемвено преодолел дистанцию 42 195 метров за 2 часа 10 минут 36 секунд. Вторым финишировал россиянин Дмитрий Неделин с результатом 2 часа 11 минут 1 секунда, а третьим – кениец Майкл Кируи (2 часа 11 минут 11 секунд).

Среди женщин первое место заняла эфиопка Нурит Шимелс, показавшая результат в 2 часа 26 минут 32 секунды. Второй стала россиянка Луиза Лега (2 часа 28 минут 50 секунд), а третьей – кенийка Джой Кемума Лойс (2 часа 29 минут 6 секунд).

Также в рамках соревнований прошли забеги на 10 километров. У мужчин победил Владимир Никитин с результатом 27 минут 53 секунды. Второе место занял представитель Кении Барнабаш Кипкоеч (28 минут 4 секунды), а третьим финишировал Артем Попов (28 минут 31 секунда).

У женщин на этой дистанции первой стала Светлана Аплачкина (31 минута 44 секунды). Второй финишировала Анна Мокина (32 минуты 40 секунд), а третьей – Альбина Гадельшина (32 минуты 54 секунды).

Суммарный призовой фонд Московского марафона, включая бонусные выплаты, составил 11 миллионов 570 тысяч рублей.

Московский марафон проходил 26 и 27 сентября. Прошлогодний чемпион мира в марафоне Альфонс Симбу высоко оценил организацию Московского марафона. Спортсмен также отметил их хорошую подготовку и боевой настрой, а также заявил, что российские спортсмены показывают высокие результаты.

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