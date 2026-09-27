Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила цитатой из Евангелия от Матфея на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о необходимости для России доказать стремление к миру. Дипломат напомнила немецкому министру слова из седьмой главы Евангелия, отвечая на вопрос Zvezdanews.

"Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас", – сказала Захарова.

Она добавила, что напоминает эту цитату Вадефулю как члену ХДС, чтобы у него был повод открыть Евангелие, поскольку он является христианским демократом.

Ранее на полях Генассамблеи ООН прошла незапланированная встреча глав МИД Росси Сергея Лаврова и Вадефуля. Она состоялась по инициативе немецкой стороны, началась с рукопожатия и продлилась чуть более 20 минут в закрытом формате.

Вадефуль позже объяснил, что пошел на разговор по совету коллег, которые напомнили о необходимости рано или поздно вернуться к прямым переговорам, и признался, что не хочет отдавать американцам все взаимодействие с Россией.

Лавров же отметил, что немецкий министр зачитал заранее заготовленный текст с официальными заявлениями ФРГ, и "ничего нового" из него извлечь не удалось. У российского министра сложилось ощущение, что от Москвы ждут уступок на украинском фронте, в том числе по Черноморскому региону.