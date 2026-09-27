Учения ОДКБ стартовали в России

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Совместные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2026", "Поиск-2026" и "Эшелон-2026" начались в России. Церемония открытия прошла на полигоне Чебаркульский, сообщили в Минобороны РФ.

В ней приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, заместитель генсекретаря организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные должностные лица.

Сердюков назвал учения основным мероприятием подготовки ОДКБ в этом году и связал их проведение с обстановкой в мире.

"Дальнейшая деградация международных отношений, а также приближение "зон нестабильности" непосредственно к границам наших государств способствуют росту вызовов и угроз военной безопасности", – сказал он.

По словам начальника Объединенного штаба ОДКБ, в период председательства России приоритетными направлениями остаются совершенствование совместной оперативной и боевой подготовки с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, наращивание боевого потенциала Коллективных сил и оснащение их современным вооружением и техникой. В том числе речь идет о беспилотных системах, средствах разведки и РЭБ, а также совершенствовании организации ПВО.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал совместные ядерные учения Германии и Франции, отметив, что страны Европы открыто готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией.

Он также отметил, что милитаризация Германии не секрет и Москва будет вносить корректировки в свои политические и военно‑политические планы, принимая во внимание данный фактор.