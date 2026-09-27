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27 сентября, 15:46

Общество

Вечерние группы в детских садах могут появиться в 2027 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дежурные группы в детских садах предложили открывать до 20:00, если такой формат будет нужен как минимум 10 семьям. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Николай Новичков.

По его словам, продление работы одной группы позволит родителям забирать детей после окончания рабочего дня без лишних переживаний. При этом воспитатели смогут получать дополнительные выплаты, возможно, с применением повышающего коэффициента.

Новичков считает, что механизм можно было бы запустить с января 2027 года. Он отметил, что, с его точки зрения, законодательных препятствий для этого нет, а президент ранее поручал обеспечить такую меру в рамках поддержки работающих родителей.

Ранее Минпросвещения утвердило список мероприятий, рекомендованных для внесения в календарный план воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на текущий учебный год.

В перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.

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