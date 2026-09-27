Фицо заявил, что Словакия не отправит военных против России в случае конфликта с НАТО

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Словакия не будет отправлять своих военнослужащих в конфликт с Россией, если его спровоцирует кто-либо из стран НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу ТА3.

По его словам, победить в таком конфликте с помощью обычных вооружений было бы невозможно. Фицо заявил, что завершение войны с Россией могло бы произойти только в результате применения ядерного оружия с обеих сторон, после чего последствия уже не имели бы значения.

"Я как председатель правительства пытаюсь защитить эту страну", – заключил словацкий премьер.

Ранее на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН Сергей Лавров заявил, что именно Европа готовится к войне с Россией. При этом министр напомнил, что Владимир Путин не раз говорил о нежелании Москвы воевать с Европой и подтвердил это недавно в Санкт-Петербурге.