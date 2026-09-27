Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 15:14

Политика

Фицо заявил, что Словакия не отправит военных против России в случае конфликта с НАТО

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Словакия не будет отправлять своих военнослужащих в конфликт с Россией, если его спровоцирует кто-либо из стран НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу ТА3.

По его словам, победить в таком конфликте с помощью обычных вооружений было бы невозможно. Фицо заявил, что завершение войны с Россией могло бы произойти только в результате применения ядерного оружия с обеих сторон, после чего последствия уже не имели бы значения.

"Я как председатель правительства пытаюсь защитить эту страну", – заключил словацкий премьер.

Ранее на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН Сергей Лавров заявил, что именно Европа готовится к войне с Россией. При этом министр напомнил, что Владимир Путин не раз говорил о нежелании Москвы воевать с Европой и подтвердил это недавно в Санкт-Петербурге.

Читайте также


политика

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика