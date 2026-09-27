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27 сентября, 14:52

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Глава РАН Красников предложил поручить одному ИИ контроль за развитием другого

Глава РАН рассказал, как сохранить контроль над ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Развитие искусственного интеллекта со временем может стать сложнее для контроля со стороны человека, поэтому следить за технологиями ИИ должна другая модель. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Российской академии наук, ученый в области микро- и наноэлектроники Геннадий Красников.

По его словам, полностью остановить развитие искусственного интеллекта невозможно. Для повышения безопасности Красников предложил создавать системы, в которых одна модель контролирует другую, а при необходимости подключать к этому процессу третью.

Глава РАН также отметил необходимость внимательно изучать уязвимости фреймворков, на основе которых создаются языковые модели. По его мнению, нужны правила, которые будут регулировать разработку методов машинного обучения и прикладных моделей для ИИ.

Красников назвал языковые модели основой искусственного интеллекта и отметил их значение для создания суверенных технологий. В этом направлении, по его словам, предпочтение следует отдавать решениям отечественных компаний.

При этом для прикладных задач нужны более точные специализированные модели. В частности, при разработке лекарств от тяжелых заболеваний, отметил академик, их следует обучать на больших массивах данных.

"Они должны быть на порядок точнее, чем языковые модели для этих задач", – сказал Красников.

По словам главы РАН, для таких задач Россия может создавать собственные модели или использовать зарубежные. При этом главным требованием к ним должна быть доверенность: системы должны быть защищенными и выдавать корректные результаты.

Ранее в публичном пространстве активно обсуждались риски, связанные с развитием ИИ. В частности, двое сотрудников компании Anthropic заявляли, что в течение 10 лет вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом может составить 10%. Неутешительный прогноз поддержали американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит xAI, и глава OpenAI Сэм Альтман.

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