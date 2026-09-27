ТАСС: тело погибшего в Туве хоккейного тренера Александра Кузьменко передано близким

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Тело хоккейного тренера Александра Кузьменко, погибшего от нападения медведя в Туве, передали близким. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Медведь напал на туриста из Москвы 24 сентября, когда группа приехала к реке Большой Енисей, чтобы порыбачить. Однако на одного из них напал зверь. Пострадавшего с вырванными мягкими тканями лица доставили в больницу.

Спустя время мужчина скончался в медучреждении. Оказалось, что погиб Кузьменко, который долгое время занимался подготовкой спортсменов. Среди воспитанников 62-летнего тренера – игроки КХЛ Никита Коростелев и Даниил Григорьев, а также хоккеист ВХЛ Александр Пелевин.

В свою очередь, руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак сообщал, что в регионе действуют несколько строгих запретов, связанных с выходом медведей, однако туристы их проигнорировали. В частности, запрещалось проведение любых мероприятий на природе. Кроме того, в 11 муниципалитетах введен режим повышенной готовности, который также запрещает нахождение людей в лесу. По факту произошедшего возбуждено дело.

