Токаев посмертно наградил орденом 14 погибших военных моряков

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы 14 военнослужащих, погибших во время учений на Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Токаев также наградил медалью "Ерлиги ушин" ("За мужество") троих военнослужащих, спасенных во время чрезвычайного происшествия на учениях в Каспийском море.

Государственные награды военным присвоили за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Во время учений в Мангистауской области 24 сентября в море унесло 17 военных моряков. В результате 4 человек погибли, еще троих удалось спасти.

После произошедшего в Казахстане возбудили уголовное дело. На следующий день МВД сообщило о задержании пяти должностных лиц системы Минобороны. Токаев также поручил провести комплексную проверку ведомства.

Позже президент освободил Даурена Косанова от должности министра обороны и назначил его преемником Айдоса Мырзахметова, который до этого командовал Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана.