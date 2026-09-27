Токаев назначил новым министром обороны Казахстана Айдоса Мырзахметова

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром обороны республики командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Айдоса Мырзахметова. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Министр обороны Даурен Косанов лишился должности после гибели военных во время учебно-боевой задачи в Каспийском море. Указ об его освобождении подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, причиной решения стала гибель военнослужащих.

Ранее, 24 сентября, из-за резкого ухудшения погоды в море оказались 17 военных. Спасти удалось троих, 14 погибли. После трагедии в Казахстане задержали 5 сотрудников Минобороны, которых подозревают в халатности и нарушении правил кораблевождения, повлекших тяжкие последствия.

О гибели военнослужащих Токаеву ранее также направил соболезнования Владимир Путин.