Число погибших военных Казахстана на Каспии выросло до 14

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Спасатели обнаружили тела всех 14 погибших в акватории Каспийского моря казахстанских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Казахстана.

Как уточнили в ведомстве, в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были найдены тела двух ранее пропавших военных – сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы. Поисковая операция завершена, все погибшие найдены.

Инцидент произошел 24 сентября, когда в ходе выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погоды в море унесло 17 человек. Спасти удалось троих. В Казахстане 25 сентября объявлен общенациональный траур.

Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с трагическим происшествием. Российский лидер отметил, что в России разделяют боль и скорбь родных погибших военнослужащих.