Суд в Москве приговорил мужчину к 9 годам колонии за убийство знакомой

Фото: 123RF.соm/andranik2018

Суд в Москве вынес приговор 42-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2026 года Алексей Смелов находился в арендованной квартире жилого дома, расположенного на Пятницком шоссе. На почве ревности он нанес знакомой не менее 21 удара ножом в область головы, шеи и груди. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Прокурор Москвы Максим Жук поддержал государственное обвинение по уголовному делу. С учетом представленных доказательств мужчина признан виновным в убийстве.

Суд приговорил Смелова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве приговорили к 8,5 года колонии строгого режима 44-летнего мужчину, который попытался убить жену и 14-летнего сына.

По данным столичной прокуратуры, 26 января мужчина находился в квартире дома в Линейном проезде в нетрезвом виде. Там он поссорился с женой и сыном, после чего взял на кухне нож и напал на них. Пострадавшим удалось выбраться из квартиры. Сосед впустил женщину и мальчика к себе, запер входную дверь и вызвал скорую помощь.

