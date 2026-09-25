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25 сентября, 19:33

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Песков: Госдума соберется уже 30 сентября из-за обширной повестки дня

Песков объяснил, почему новый состав ГД соберется уже 30 сентября

Фото: kremlin.ru

Госдума девятого созыва соберется на первое заседание уже 30 сентября, чтобы не допустить в работе парламента паузы, связанной с выборами. Об этом сообщает RT со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, повестка дня очень велика, поэтому важно как можно скорее возобновить функционирование ГД в новом составе.

Согласно закону, Госдума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания. Однако президент РФ может созвать заседание раньше этого срока. 25 сентября был опубликован указ, согласно которому первое заседание Госдумы девятого созыва состоится 30-го числа в 10:00.

По итогам выборов, прошедших в России с 18 по 20 сентября, партия "Единая Россия" получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам.

Вместе с тем партия КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, самовыдвиженцы – 4 и "Родина" – 1. Всего в единый день голосования замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

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