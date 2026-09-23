Путин поблагодарил россиян за активное участие в избирательной кампании

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Владимир Путин поблагодарил граждан России за активное участие в избирательной кампании. Об этом президент заявил в ходе выступления на совещании с членами правительства.

"Прежде чем начать наше сегодняшнее совещание, хотел бы несколько слов сказать о последних внутриполитических событиях, а именно о прошедших выборах в Государственную думу. Хочу поблагодарить граждан России", – отметил президент, добавив, что власти должны сделать все, чтобы оправдать доверие людей.

Как напомнил глава государства, противник пытался помешать провести выборы, о чем свидетельствуют "постоянные попытки прорвать ПВО Москвы, других регионов". Однако Путин подчеркнул, что очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно.

По словам президента, прошедшее голосование также было за бойцов СВО – это показало, что россияне доверяют тем, кто на фронте, верят в их преданность Родине и победу страны.

"И не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты", – заключил Путин.

Выборы в Госдуму девятого созыва и кампании в регионах состоялись в России с 18 по 20 сентября. Всего проголосовали 62,6 миллиона россиян, явка составила 59,32%.

По предварительным данным, партия "Единая Россия" получила 57,83% голосов, лидировала в 208 одномандатных округах и может получить 355 мест в ГД. КПРФ набрала 13,81%, лидировала в пяти округах и получает 40 мест. ЛДПР с 8,98% победила в двух округах и может получить 25 мест, а "Новые люди" с 7,96% – 20 мест. Также порог в 5% преодолела "Справедливая Россия". Окончательные итоги кампании станут известны не раньше 25 сентября.