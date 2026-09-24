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24 сентября, 19:05

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Диетолог Залетова: кофе и крепкий чай могут ухудшить состояние при повышенной температуре

Диетолог рассказала, какие продукты способны ухудшить состояние при лихорадке

Фото: 123RF.com/gpointstudio

Кофе, крепкий чай, энергетики и жареная пища могут ухудшить состояние при повышенной температуре тела. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Ранее в Сети некоторые специалисты стали предостерегать от употребления меда во время простуды, если есть повышенная температура. Однако, по мнению Залетовой, такой продукт не способен "разогревать" тело еще больше.

"Скорее мед дает организму дополнительное топливо, так как является концентрированным источником углеводов, то есть энергии. Она очень нужна в момент борьбы с инфекцией и, соответственно, повышенного обмена веществ", – отметила эксперт.

В свою очередь, еда, которая требует от организма дополнительных усилий на переваривание, ухудшит состояние при температуре. Это касается тяжелой, жирной и жареной пищи.

Когда у человека температура, кровь перераспределяется таким образом, что приоритет отдается жизненно важным органам, пищеварительный тракт получает меньше ресурсов. Жирная пища требует длительного переваривания, большого количества желчи и ферментов. Организм вынужден "отвлекать" силы на эту работу вместо того, чтобы бороться с инфекцией. Кроме того, такая еда сама по себе может усиливать воспалительные реакции.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Также эксперт посоветовала быть осторожнее с богатыми белком продуктами. С одной стороны, потребность в нутриенте во время лихорадки возрастает, но с другой, переваривание элемента требует значительных ресурсов. Поэтому в острый период болезни в меню должно быть лишь небольшое количество наиболее легких источников белка: курица, рыба, яйца.

"Кроме того, при лихорадке не советую употреблять крепкий чай, кофе и энергетики. Они содержат кофеин, который активирует нервную систему, учащает пульс и повышает давление. При этом сердце и так работает с повышенной нагрузкой, а дополнительная стимуляция способна усилить чувство разбитости и тревоги", – предупредила Залетова.

К тому же кофеин обладает мочегонным эффектом, а при температуре организм и так теряет много жидкости с потом и учащенным дыханием. Не стоит забывать, что обезвоживание может поддерживать температуру, отметила врач.

"И, конечно, же при лихорадке нельзя употреблять алкоголь. Он способствует обезвоживанию, а еще взаимодействует с большинством жаропонижающих и противовирусных препаратов, усиливая их токсичность для печени", – подчеркнула специалист.

Что действительно помогает облегчить состояние, так это чистая вода, теплый некрепкий чай, морсы, компоты, разбавленные соки, которые восполняют активную потерю жидкости.

Также стоит добавить в меню продукты, богатые калием. При лихорадке он активно теряется с потом, но при этом необходим для нормальной работы сердца и мышц. Хорошим источником являются бананы, печеные яблоки, картофельное пюре на воде, курага.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Продукты с витамином С также способны облегчить состояние при повышенной температуре. Это могут быть теплые напитки с лимоном, отвар шиповника, сладкий перец.

Однако важно помнить, что при высокой температуре не нужно заставлять себя есть через силу. Организм в острый период болезни часто сам снижает аппетит, потому что переваривание пищи требует энергии, которую он хочет направить на борьбу с инфекцией. Однако питье в таких случаях должно быть обязательно, а еда – по желанию, подчеркнула Залетова.

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Трошина Любовь

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