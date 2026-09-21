Эксперт Абанкина: новые правила поступления демотивируют детей участвовать в олимпиадах

Минобрнауки РФ предложило ряд значительных изменений для поступающих в вузы в 2027/28 учебном году. В частности, одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса. Чем обернутся такие изменения для будущих первокурсников, разбиралась Москва 24.

Фундаментальная реформа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские вузы с 2027/28 учебного года могут существенно изменить правила приема абитуриентов согласно новому проекту Минобрнауки РФ. Реформа затронет список обязательных экзаменов ЕГЭ, правила начисления баллов за личные достижения и условия приема олимпиадников.

В частности предполагается, что сдавать физику придется для зачисления на 37 направлений подготовки, включая область машиностроения. Для будущих специалистов по информационной безопасности необходимым вступительным испытанием станет профильная математика. Кроме того, ряд университетов сделает историю обязательным предметом для сдачи (права выбора между историей и обществознанием не будет).

Также, согласно проекту, университеты откажутся от проведения многопрофильного конкурса. Теперь отбор будет идти исключительно на конкретную специальность или направление подготовки. При этом абитуриентам позволят зарабатывать дополнительные баллы за ЕГЭ, сдав доппредмет по выбору. Важно, что он не должен входить в перечень основных вступительных испытаний. Таким образом, если выпускник наберет от 60 баллов по физике, математике, химии, биологии или информатике, ему добавят от 15 до 25 баллов.

Помимо этого, предлагается расширить список индивидуальных достижений, за которые начисляются допбаллы к результатам ЕГЭ. Теперь их можно будет получить за освоение программ федерального проекта "Код будущего", обучение в структурах ДОСААФ России (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), а также за медаль Совета Федерации "За мужество".

В рамках изменений также предлагается скорректировать порядок зачисления в вузы для победителей и призеров олимпиад из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Возможность поступить без вступительных испытаний останется только у победителей соревнований, при этом заведения будут принимать дипломы исключительно за 10–11-е классы. Конкретный список учитываемых олимпиад каждый университет продолжит определять сам.

Кроме того, предлагаются нововведения в отношении и будущих магистрантов. Для них хотят ввести ограничение на подачу документов: отправить заявления в одном высшем учебном заведении разрешат максимум на 5 направлений подготовки.

Также правила приема на коммерческое отделение предлагают дополнить пунктами об оплате учебы с помощью образовательного кредита или материнского капитала. Обязательным станет внесение аванса за первый семестр, это зафиксирует выбор абитуриента и сделает платный конкурс более справедливым.

Изменения предложили после приемной кампании 2026 года. В частности, в Сети жаловались на то, что вчерашние школьники, набравшие очень высокие результаты на ЕГЭ, не могли поступить на бюджет из-за победителей и призеров олимпиад. При этом в текущем году бесплатных мест было свыше 620 тысяч. На фоне этого ректор МГИМО Анатолий Торкунов предлагал также ввести для олимпиадников специальные квоты. Позже стало известно, что все выпускники 2026 года, получившие от 300 баллов на ЕГЭ, смогли поступить на бюджет.



Помощь абитуриентам?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Говоря о возможных изменениях, член Общественного совета при министерстве науки и высшего образования РФ Инна Литвиненко отметила в разговоре с телеканалом Москва 24, что ежегодно абитуриенты сталкиваются с большим выбором, поэтому будущих студентов важно направлять.





Инна Литвиненко член Общественного совета при министерстве науки и высшего образования РФ Не должно быть ситуации, когда человек изначально ориентирован на информационную безопасность и у него высокий балл, а параллельно он направляет документы на совершенно другое направление или в другой университет.

Эксперт добавила, что при анализе реальной картины становится очевидно, что перед поступлением выпускники выбирают именно университеты. Затем абитуриенты решают, направить ли документы в столичные или региональные вузы. В свою очередь, среди московских и петербургских учебных заведений они выбирают либо наиболее популярные варианты с высоким конкурсом, либо те институты, где шансы на поступление значительно выше. Благодаря нововведениям студентов будет легче распределить между учреждениями, уверена Литвиненко.

Также заведующая базовой кафедрой индустрии качества Высшей инженерной школы РЭУ им. Плеханова Ксения Сухарева отметила в разговоре с "Российской газетой", что начисление дополнительных баллов за ЕГЭ по естественно-научным дисциплинам поможет выявить наиболее перспективных абитуриентов.

Например, успешная сдача физики, химии, биологии, информатики или математики сверх обязательной программы подтверждает широкий кругозор поступающего, отметила эксперт.





Ксения Сухарева заведующая базовой кафедрой индустрии качества Высшей инженерной школы РЭУ им. Плеханова Современные научно-технические и производственные задачи все чаще носят комплексный и междисциплинарный характер. Для их решения необходимы не только узкопрофессиональные знания, но и фундаментальная естественно-научная подготовка, системное мышление, цифровые компетенции и способность объединять различные подходы.

Эксперт подчеркнула, что такие абитуриенты имеют прочную базу для изучения сложных программ и участия в наукоемких или инженерных проектах. Привлечение подготовленных студентов имеет ключевое значение для достижения технологического лидерства страны.

Полная демотивация?

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Однако профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отнеслась к возможным изменениям менее оптимистично. В частности, потому, что нововведения решили ввести достаточно поздно.

"Многие уже определились с тем, что сдавать и как готовиться. Сейчас все выглядит как запоздалый консенсус. Как разобраться семьям, самим будущим абитуриентам, которые, поступая в старшую школу, уже начинают думать, планировать, готовиться, участвовать с 8-го класса в олимпиадах?" – подчеркнула эксперт в разговоре с Москвой 24.

Кроме того, среди этих предложений довольно много разных сигналов, и успеть сориентироваться в них сложно. Например, тратить ли время на непрофильные экзамены, которые не входят в основной конкурс, чтобы получить дополнительные баллы. Эксперт напомнила, что для этого на ЕГЭ нужно достичь результата в 60 баллов, то есть выше среднего.

При этом для олимпиадников воздвигаются барьеры: засчитываются испытания только за 10–11-й классы. В таком случае призеры, в отличие от победителей, лишаются своих возможностей. И решение может иметь долгосрочные последствия.





Ирина Абанкина профессор Института образования НИУ ВШЭ На мой взгляд, оно способно демотивировать участие в олимпиадном движении, которое является одним из конкурентных преимуществ. В стране уже сложились очень хорошие результаты на международных предметных олимпиадах: мы сильно продвинулись не только в информатике, но и в химии, физике, биологии. Это серьезные достижения, причем ребята – из разных регионов. Преференции для них должны быть в первую очередь, и надо максимально стараться открывать для них программы.

Эксперт отметила и вопрос обязательной сдачи истории в вузах. По ее словам, в прошлом году введение дисциплины уже провоцировало споры, так как вызывало стресс и напряжение, а вовсе не снимало его.

"Кроме того, включение физики как обязательной для значительной группы специальностей тоже усиливает давление. Мы все понимаем, что этот предмет очень нужен, но пока темпы роста тех, кто его сдает, не так высоки," – добавила Абанкина.

Что касается "Кода будущего", то это проект, в котором предлагаются разные программы в области цифровой грамотности и разработки современных электронных продуктов для школьников и студентов колледжей. В основном это направлено на высокую компетенцию в цифровом пространстве, отметила эксперт.





Ирина Абанкина профессор Института образования НИУ ВШЭ Ребята сами записываются, осваивают дисциплины, но это сверх школьной программы. Например, разработка беспилотных летательных аппаратов, современных стратегических игр, дизайн и проектирование виртуальных пространств. Чтобы достичь результатов, надо серьезно работать, дополнительно учиться. Неслучайно "Код будущего" начинается с 8-го класса – понимая, что 11-классники перегружены подготовкой к ЕГЭ или олимпиадами.

Говоря об отказе от многопрофильности, эксперт подчеркнула, что она помогает в некоторой вариативности, ведь зачастую невозможно в 15–16 лет понять, кем ты будешь работать через 5–7–10 лет.

"Как вообще изменятся профессии и их содержание? Поэтому то, что многопрофильность исключается, тоже добавляет стресс, а не снимает его", – подчеркнула Абанкина.

По словам эксперта, в целом надо решать, как предложить ребятам – олимпиадникам, участникам "Кода будущего" и стобалльникам – те программы обучения, которые их интересуют. Лучшие уезжают из регионов (80% стобалльников учатся в Москве, подчеркнула профессор), и это серьезная проблема. Но она зависит не только от вузов, но и от трудоустройства выпускников, дальнейших перспектив и возможностей работы, заключила Абанкина.