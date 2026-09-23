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23 сентября, 18:27

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Africa CDC: вспышка Эболы в ДРК может распространиться на другие страны Африки

Вспышка Эболы в ДРК может распространиться на другие страны Африки

Фото: ТАСС/AP/Sebastien Kitsa Musay

Лихорадка Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) может распространиться на Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Об этом заявил генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея на конференции портала Semafor.

По его словам, такой вариант возможен, если проблеме не будет уделено достаточного внимания. Кроме того, эта вспышка вируса является самой масштабной за всю историю Демократической Республики Конго и может стать второй по величине за всю мировую историю. На сегодняшний день ни вакцина, ни лечение нового штамма – Бундибугио – официально не лицензированы.

Ранее стало известно, что число подтвержденных случаев заражения вирусом Эболы в ДРК достигло почти 7,5 тысячи человек. Количество погибших с момента начала вспышки составляет 3 605 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что санитарный контроль на границах России усилен из-за рисков распространения лихорадки Эбола. Проверяются все граждане, возвращающиеся из эпидемиологически неблагополучных стран.

Если у пересекающих границу фиксируют повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Однако академик РАН Геннадий Онищенко назвал маловероятным завоз лихорадки Эбола в Россию.

Вспышка Эболы в ДРК произошла в мае. В рамках исследования было выявлено, что вспышка заболевания была спровоцирована новым вариантом вируса Бундибугио, который, предположительно, перешел к человеку от животного. Ученые изучили 22 генома вируса из образцов пациентов из ДРК и Уганды.

Попова рассказала о борьбе с распространением вспышки Эболы в Уганде

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