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Общество

Минпросвещения разработало рекомендации по использованию ИИ в школах

Фото: depositphotos/fabian19

Минпросвещения РФ подготовило методические рекомендации по применению искусственного интеллекта (ИИ) в школах. Документ определяет, для каких задач учителя и ученики могут использовать нейросети и какие ограничения при этом соблюдать, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно рекомендациям, в 1–4-х классах школьники не могут использовать ИИ самостоятельно. В 5–9-х классах педагог может разрешить применять нейросети для поиска и первичной систематизации информации, получения дополнительных объяснений сложных понятий, визуализации материала, быстрого моделирования и проверки гипотез. В 10–11-х классах к этим возможностям добавляется использование ИИ в проектной и исследовательской деятельности.

При этом ученикам запрещается использовать искусственный интеллект во время контрольных работ и на экзаменах. Также нельзя выдавать полностью созданный ИИ текст, решение, презентацию или проект за собственную работу.

В свою очередь, учителям разрешено применять ИИ на разных этапах работы – от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения. С помощью сервисов можно создавать и адаптировать конспекты, задания, тесты, презентации, изображения, схемы, диаграммы и видеоматериалы, а также подбирать, систематизировать и анализировать источники информации.

Кроме того, нейросети могут помочь анализировать успеваемость, выявлять трудности в обучении, вести электронные журналы и дневники, готовить отчеты и планы, а также разрабатывать рекомендации по предотвращению конфликтов.

Использовать ИИ допускается и непосредственно на уроке – например, предложить школьникам найти ошибку в ответе нейросети, проверить ее аргументы и самостоятельно обосновать правильное решение.

В ведомстве подчеркнули, что при создании материала с помощью ИИ учитель обязан проверить факты, соответствие материала федеральному государственному образовательному стандарту, программе, его методическую корректность и соответствие возрасту детей.

"Важно понимать, что цифровые технологии должны помогать учителю, а не заменять его, а ученику – глубже разбираться в учебном материале, а не выполнять за него задания. При использовании ИИ особенно важны критическое мышление, информационная безопасность и ответственное отношение к учебному процессу", – подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Отдельное внимание в рекомендациях уделено защите персональных данных. Учителям не рекомендуется загружать в ИИ-сервисы информацию об учениках, родителях и работниках школ, оценки, характеристики и работы учащихся, приказы, распоряжения, служебные записки и другие конфиденциальные материалы. Родители должны быть проинформированы об использовании ИИ в образовательном процессе.

Уточняется, что приоритет имеют сервисы на основе суверенных или национальных моделей ИИ, а также сервисы в составе государственных информационных образовательных систем.

Ранее репетитор по физике Азат Адеев заявил, что нейросети не смогут полностью заменить преподавателя при подготовке к ОГЭ. Однако они могут стать вспомогательным инструментом для отработки первой части экзамена. В заданиях повышенного уровня ИИ нередко допускает ошибки.

Минпросвещения РФ разъяснило правила использования ИИ в школах

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