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08 сентября, 10:11

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Репетитор Адеев: полностью положиться на нейросеть в подготовке к ОГЭ нельзя

Репетитор объяснил, сможет ли нейросеть подготовить школьника к ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Нейросети не смогут полностью заменить преподавателя при подготовке к ОГЭ, однако могут стать полезным помощником для отработки первой части экзамена. Об этом "Газете.ру" сообщил репетитор по физике в одной из онлайн-школ Азат Адеев.

По словам эксперта, в простых типовых задачах из первой части ОГЭ нейросети практически не ошибаются: они находят верное решение, даже если в условии есть рисунок, подбирают формулы и подробно объясняют каждый шаг. Такой "цифровой репетитор" способен повторять материал бесконечно, пока ученик не разберется.

Сложности возникают с заданиями повышенного уровня, где нейросеть часто дает неверные ответы. Кроме того, она не знает правил оформления второй части экзамена и требований к постоянным величинам.

Например, искусственный интеллект (ИИ) почти всегда подставляет ускорение свободного падения как 9,81 метра в секунду в квадрате, тогда как на ОГЭ по умолчанию нужно брать 10 метров в секунду в квадрате. Такая ошибка гарантированно стоит балла.

Помимо этого, нейросеть плохо справляется с сортировкой заданий по номерам и линиям, добавил Адеев. ИИ не видит разницы между задачами № 20, 21 и 22 из банка ФИПИ, а также не может выстроить их по сложности.

Репетитор подчеркнул, что физика – наука о реальном мире и изучение законов требует наглядности. Нейросеть способна дать только словесное объяснение, но не может показать опыт или продемонстрировать, как работает закон в жизни. При этом ИИ станет отличным помощником, если подходить с конкретными вопросами и сверять ответы с официальными источниками.

Ранее депутат Госдумы Марина Ким предложила давать российским школьникам задания, рассчитанные на работу с ИИ. По ее словам, это даст им понимание, как работать с нейросетями. Кроме того, так школьники смогут научиться составлять презентации, монтировать и взаимодействовать с ИИ.

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