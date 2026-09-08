Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Комплексный ремонт 3-й Тверской-Ямской улицы завершили в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Данная улица проходит в Тверском районе от Оружейного переулка до Лесной улицы. Основной задачей специалистов комплекса городского хозяйства было создание подходящих условий как для автомобилистов, так и для пешеходов.

В ходе работ на дороге и тротуарах полностью обновили асфальт, общая площадь работ превысила 20 тысяч квадратных метров. Также смонтировали новые фонари с энергоэффективными светильниками. На нерегулируемых пешеходных переходах появились опоры контрастного освещения. Благодаря этому "зебры" и люди на них станут заметнее для водителей в вечернее время. Завершающим этапом стало озеленение – там разбили газон.

При выборе улиц для комплексного ремонта специалисты смотрят на межремонтные сроки, состояние дорог, интенсивность движения и близость важных социальных объектов.

Ранее асфальтобетонное покрытие обновили на участке Боровского шоссе на западе Москвы. Работы проводились на отрезке от Киевского шоссе до Центральной улицы. Всего заменено около 270 тысяч "квадратов" дорожного полотна.

