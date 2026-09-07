Асфальт обновили на Боровском шоссе на западе Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт асфальта на участке Боровского шоссе в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Он уточнил, что дорожное полотно обновляли на отрезке пути от Киевского шоссе до Центральной улицы. Всего специалисты заменили порядка 270 тысяч квадратных метров покрытия. Ранее работы там проводились в 2011 году.

Причиной проведения работ стала колейность, которая появляется из-за интенсивного трафика. Такие деформации мешают водителям и могут привести к авариям, поэтому в городе постоянно следят за состоянием дорог и истечением гарантийного срока. Работы проводятся в основном по ночам, когда машин не так много.

Ремонт проводят в несколько этапов. Сначала осуществляется удаление старого покрытия, затем проходит ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, после чего укладывается новый асфальт. На завершающем этапе наносится дорожная разметка.

Ранее асфальтобетонное покрытие обновили на Чонгарском бульваре в районах Зюзино и Нагорном. Всего там заменили более 8 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это было необходимо из-за возникшей колейности.