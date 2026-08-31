Асфальт обновили на четырех участках Кремлевского кольца в Москве

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершили обновление асфальтобетонного покрытия на четырех участках Кремлевского кольца. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Работы прошли на Москворецкой набережной, Новой, Старой и Славянской площадях. Всего заменили около 50 тысяч квадратных метров асфальта, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия", – добавил он.

Одна из причин ремонта дорог – колейность, которая образуется из-за интенсивного автомобильного движения. Она создает дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Предыдущий ремонт на этих участках проводился в 2022 году, гарантийный срок покрытия составляет три года.

Бирюков подчеркнул, что специалисты регулярно проверяют состояние магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно проводят замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда трафик ниже.

Ремонт проходил в несколько этапов: фрезерование старого покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового асфальта и нанесение дорожной разметки.

Для укладки использовались современные технологии и асфальтобетонные смеси, произведенные на заводах, принадлежащих городу.

Ранее асфальт отремонтировали на всем протяжении Тверского путепровода, соединяющего 1-ю Тверскую-Ямскую улицу с Ленинградским проспектом. В ходе работ было заменено свыше 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна.