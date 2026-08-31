Теннисист Джокович расплакался и проиграл на старте US Open

Фото: ТАСС/AP/Frank Franklin II

Сербский теннисист Новак Джокович не смог сдержать эмоций и расплакался в ходе матча первого круга US Open против аргентинца Мариано Навоне. В итоге он потерпел поражение в пяти сетах, сообщает News.ru.

Впервые с 2003 года Джокович не смог преодолеть стартовый этап турнира Большого шлема, последний раз аналогичная ситуация произошла на Australian Open в 2006 году.

Во время игры с Навоне Джоковичу потребовалась помощь медиков. Врачи дали ему таблетку, после чего он вернулся на корт, но изменить ход встречи ему не удалось. Она завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 в пользу Навоне.

Участие в основной сетке US Open стало 20-м в карьере Джоковича. По этому показателю он занимает третье место в истории тенниса, уступая только Джимми Коннорсу и Андре Агасси. Среди действующих игроков его опережают лишь Роджер Федерер, Ричард Гаске и Филипп Кольшрайбер.

Джоковичу 39 лет, он занимает пятую строчку в рейтинге ATP. На его счету 101 чемпионский титул и рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема. Сербский теннисист также является олимпийским чемпионом Токио-2020 и рекордсменом по числу недель на первой позиции мирового рейтинга.

Ранее первая ракетка мира итальянец Янник Синнер снялся с US Open. Он рассказал, что после возвращения к тренировкам в Монте-Карло понял, что ему требуется дополнительное время для восстановления после травмы правого колена.

