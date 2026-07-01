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01 июля, 19:49

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The Tennis Letter: Серена Уильямс травмировала колено на Уимблдоне

Серена Уильямс травмировала колено на Уимблдоне

Фото: Getty Images/Visionhaus

Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Серена Уильямс получила травму колена в матче первого круга Уимблдона против австралийки Майи Джойнт. Об этом сообщает The Tennis Letter со ссылкой на The Times.

Встреча завершилась поражением Уильямс со счетом 3:6, 7:6, 3:6. По данным источника, теннисистка повредила правое колено, из-за чего ее участие в парном разряде, где она должна была выступить вместе с сестрой Винус Уильямс, оказалось под вопросом.

Как отмечает журналист The Times Том Кершоу, Серене принесли в раздевалку костыли, однако она смогла самостоятельно покинуть корт. Агент спортсменки Джилл Смоллер сообщила, что из-за травмы Уильямс разрешили не общаться с прессой, добавив, что теннисистка "делает все возможное, чтобы подготовиться к парному матчу".

Уильямс, которой в сентябре исполнится 45 лет, получила wild card для участия в одиночном разряде Уимблдона. Ранее она вернулась на корт после четырехлетнего перерыва и выступила в парном турнире в Лондоне, где завершила участие из-за травмы партнерши.

За карьеру Уильямс выиграла 23 турнира Большого шлема в одиночном разряде, 7 раз побеждала на Уимблдоне и также является обладательницей олимпийских медалей и титулов в парных и смешанных соревнованиях.

Ранее российская теннисистка Алина Корнеева (94-я ракетка мира) вышла в основную сетку Уимблдона, обыграв в финале квалификации американку Фиону Кроули (232-я строчка WTA) со счетом 6:2, 6:0. Матч продлился 59 минут.

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