26 мая, 16:41

Спорт

Теннисист Медведев проиграл 97-й ракетке мира на турнире Roland Garros

Фото: ТАСС/ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл 97-й ракетке мира, австралийцу Адаму Уолтону в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), который проходит в Париже.

Игра завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4 в пользу Уолтона. Он попал в основную сетку соревнования благодаря специальному приглашению от организаторов (Wild card). У россиянина был шестой номер посева.

Во втором круге представитель Австралии встретится с американцем Закари Свайдой.

Как пишут СМИ, во время матча Медведев разозлил свою жену Дарью. По ходу игры она поддерживала мужа советами, однако тот, по словам журналистов, сорвался на нее. После этого Медведева спросила: "Мне уйти или что?"

Медведев не выиграл ни одного пятисетового поединка на Roland Garros, он уступил во всех четырех подобных встречах. На последних шести турнирах Большого шлема российский спортсмен четыре раза проигрывал в первом круге. На Roland Garros он в седьмой раз не смог преодолеть барьер стартового раунда.

Ранее россиянка Елена Приданкина впервые вышла в основную сетку второго в сезоне Roland Garros. В финале квалификации она одолела японку Химэно Сакацумэ. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:1.

В свою очередь, Мирра Андреева в первом круге Roland Garros встретится с француженкой Фионой Ферро.

