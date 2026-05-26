26 мая, 16:50

Семенович призналась, что проспала свой последний звонок

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Певица Анна Семенович в честь последнего звонка, который проходит 26 мая в России, поделилась воспоминаниями об этом событии. Артистка едва не опоздала на торжественное мероприятие, передает ее слова Общественная служба новостей.

Звезда пояснила, что чуть не пропустила свой последний звонок из-за тренировок по фигурному катанию. Она несколько дней была на тяжелых прогонах, а накануне праздника пришла домой и сразу заснула.

"Проснулась утром, когда последний звонок был в самом разгаре, побежала в школу и кое-как успела к моменту, когда уже объявляли мою фамилию", – рассказала Семенович.

Она добавила, что аттестат ей вручали под овации и громкий смех.

Ранее певица призналась, что хочет стать мамой. Она мечтает об одном или двух детях. Семенович надеется, что сможет стать хорошим, любящим родителем.

