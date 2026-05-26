Сергей Лазарев приехал на последний звонок по приглашению нижегородских школьников

Певец Сергей Лазарев принял приглашение выпускников нижегородской школы № 47 и приехал на их последний звонок. Он поздравил ребят и спел одну из своих песен, сообщили РИА Новости в администрации школы.

"Дети очень счастливы", – резюмировали в учреждении.

Примерно за 10 дней до выпускного одиннадцатиклассники записали видеообращение к певцу в социальных сетях с просьбой посетить праздник. Они также уточнили, что школа расположена напротив Дворца спорта, где у Лазарева запланированы концерты 25 и 26 мая.

Ролик школьников набрал сотни тысяч лайков, десятки тысяч комментариев и перепостов. После первой публикации выпускники продолжили выкладывать обращения, ведя обратный отсчет до последнего звонка. При этом они специально уточнили, что не просят певца выступать и билеты на его концерты они уже купили, а ждут его просто в качестве гостя.



Местный телеграм-канал NewsNN.ru опубликовал видео встречи. В ролике певец поделился, что не мог не появиться, ведь он хотел, чтобы они увидели на его примере: если чего-то по-настоящему захотеть, приложить максимум усилий, то успех гарантирован.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" не поддержали введение запрета на иностранную музыку на выпускных балах в российских школах. Как указал член комитета палаты по международным делам Виталий Милонов, его с коллегами возмутили сообщения о том, что в некоторых российских школах выпускникам запретили танцевать под зарубежные композиции. В связи с этим они решили подготовить поправки в закон о защите русского языка.

