26 мая, 15:52

Экономика

В "Северстали" связали снижение налоговых поступлений с кризисом в металлургии

Фото: ТАСС/Александр Река

Компании металлургической отрасли находятся в глубоком кризисе, поэтому снижаются и налоговые поступления. Об этом заявили в пресс-службе "Северстали", сообщает РБК.

Такой комментарий в компании дали после информации о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с налогами от "Северстали". Она указала, что в 2025–2026 годах происходит значительное снижение поступлений доходов от налога на прибыль градообразующих предприятий в бюджеты субъектов России. Из-за этого, по словам Матвиенко, только за февраль – апрель Вологодская область потеряла 3,3 миллиарда рублей налога.

В "Северстали" уточнили, что по итогам первого квартала года прибыль компании снизилась в 370 раз по сравнению с 2025 годом и составила 57 миллионов рублей. Рентабельность оказалась на рекордно низком уровне в 12%, а свободный денежный поток показал отрицательность, составив более минус 40 миллиардов рублей.

Как подчеркнули в компании, в подобных условиях и падают налоговые поступления. При этом "Северсталь" указала, что является ответственным налогоплательщиком и системообразующим предприятием Вологодской области.

В прошлом году налоговые отчисления компании в бюджет региона составили 13,4 миллиарда рублей. В "Северстали" добавили, что компания выплачивает налоги в строгом соответствии с российским законодательством.

Ранее Матвиенко призывала российского бизнесмена и основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова "подтянуть что-то из офшоров" в Россию. Она напомнила, что тот недавно возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes, поэтому мог бы помочь своей стране.

В качестве аргумента Матвиенко также заявила о важности соблюдения законов совести, патриотизма и любви к родине, а также уважения к тем, кто заработал для предприятия такие большие деньги.

