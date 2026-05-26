Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 16:18

Спорт
Главная / Новости /

Globo: причиной смерти бразильского культуриста Ганли стала болезнь сердца

Причиной смерти бразильского культуриста Ганли стала болезнь сердца

Фото: youtube.com/@g_ganley

Бразильский культурист Габриэль Ганли скончался от болезни сердца. Об этом пишет газета Globo.

"В свидетельстве о смерти <…> указано, что причиной его внезапной смерти стала гипертрофическая кардиомиопатия", – уточнили журналисты.

Эта болезнь сопровождается аномальным утолщением сердечной мышцы и ухудшением кровообращения. Обострение может быть спровоцировано приемом анаболиков. При этом ранее Ганли в соцсетях рассказывал, что принимает гормоны.

О смерти 22-летнего культуриста стало известно 26 мая. Его нашли мертвым на собственной кухне всего за несколько недель до старта одного из крупнейших в стране турниров по бодибилдингу.

По данным СМИ, возле тела культуриста были обнаружены вещества, предположительно являющиеся анаболическими стероидами. Полиция начала расследование обстоятельств его смерти.

Читайте также


спортза рубежом

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика