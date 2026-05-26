Globo: причиной смерти бразильского культуриста Ганли стала болезнь сердца

Бразильский культурист Габриэль Ганли скончался от болезни сердца. Об этом пишет газета Globo.

"В свидетельстве о смерти <…> указано, что причиной его внезапной смерти стала гипертрофическая кардиомиопатия", – уточнили журналисты.

Эта болезнь сопровождается аномальным утолщением сердечной мышцы и ухудшением кровообращения. Обострение может быть спровоцировано приемом анаболиков. При этом ранее Ганли в соцсетях рассказывал, что принимает гормоны.

О смерти 22-летнего культуриста стало известно 26 мая. Его нашли мертвым на собственной кухне всего за несколько недель до старта одного из крупнейших в стране турниров по бодибилдингу.

По данным СМИ, возле тела культуриста были обнаружены вещества, предположительно являющиеся анаболическими стероидами. Полиция начала расследование обстоятельств его смерти.