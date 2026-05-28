Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 19:18

Политика

Захарова заявила, что Армения вычеркивает ВОВ из документов

Фото: mid.ru

Армения системно вычеркивает из проектов документов СНГ словосочетание "Великая Отечественная война", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она также поинтересовалась, знает ли народ Армении о политике официального Еревана, который практически стирает из общих документов это словосочетание. Захарова упрекнула власти страны в том, что они бездействуют в отношении планов по демонтажу памятников героям ВОВ.

"Это, видимо, и есть эти самые европейские нарративы, как они говорят", – добавила дипломат.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится интегрировать страну в Евросоюз, одновременно пытаясь сохранить преимущества членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Медведев указывал, что население республики может отвергнуть Пашиняна в случае перехода на европейские цены на газ. При этом сам премьер Армении считает, что государство сможет получать газ в обмен на его транзит, отказавшись от зависимости от единственного направления.

Читайте также


политика

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика