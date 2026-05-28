Захарова заявила, что Армения вычеркивает ВОВ из документов

Армения системно вычеркивает из проектов документов СНГ словосочетание "Великая Отечественная война", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она также поинтересовалась, знает ли народ Армении о политике официального Еревана, который практически стирает из общих документов это словосочетание. Захарова упрекнула власти страны в том, что они бездействуют в отношении планов по демонтажу памятников героям ВОВ.

"Это, видимо, и есть эти самые европейские нарративы, как они говорят", – добавила дипломат.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится интегрировать страну в Евросоюз, одновременно пытаясь сохранить преимущества членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Медведев указывал, что население республики может отвергнуть Пашиняна в случае перехода на европейские цены на газ. При этом сам премьер Армении считает, что государство сможет получать газ в обмен на его транзит, отказавшись от зависимости от единственного направления.

