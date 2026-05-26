Шойгу заявил, что руководство Армении ищет защиты у источника угрозы

Власти Армении ищут защиты непосредственно у источника угрозы, но это их выбор. Об этом заявил сделал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ.

"Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы. Но это выбор руководства Армении и его ответственность за будущее своей страны и своего народа", – цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится интегрировать республику в Евросоюз, одновременно пытаясь сохранить преимущества членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

По его мнению, армянский политик взял курс на разрыв с Россией, это нужно "прямо признать". Однако в Кремле уточнили, что РФ и Армения остаются друзьями и продолжают поддерживать диалог.

