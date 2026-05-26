РИА Новости: бывший вице-губернатор Кубани Власов пропал без вести в зоне СВО

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов пропал без вести в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в силовых ведомствах.

В декабре 2025 суд Краснодара приговорил Власова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 90 миллионов рублей по делу о взяточничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что Власов, курировавший департамент строительства, потребовал взятку с гендиректора компании НАО "РСК КК" за сокрытие информации о незаконном получении денег от субподрядных организаций и за дальнейшее покровительство.

Тогда гендиректор обратился в правоохранительные органы, а затем Власов был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в момент получения взятки в размере 3 миллионов рублей.

В пресс-службе судов региона отмечали, что свою вину Власов не признал.

Ранее СМИ писали, что кубанский предприниматель Роман Любименко обвиняется в мошенничестве из-за поставки некачественных БПЛА по завышенным ценам. Отмечалось, что общий ущерб составил 90 миллионов рублей.