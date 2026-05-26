Генпрокуратура заявила о связи экс-судьи Хахалевой с грузинским криминальным авторитетом

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Генпрокуратура заявила о связи экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой с известным грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя стороны истца.

По его словам, с 1993 по 2000 год Хахалева вела совместный бизнес с Бухникашвили, а также со своим супругом Робертом Хахалевым, отцом и сестрой. Все они занимались розничной торговлей спортивными товарами.

Судья Хахалева стала известна в 2017 году после скандала со свадьбой дочери. СМИ утверждали, что на торжество с выступлениями звезд было потрачено около 2 миллионов долларов.

Позже выяснилось, что судья более 4 месяцев не появлялась на работе, но продолжала получать зарплату. Общий ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей. Против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. Тогда же ее уволили с поста судьи Краснодарского краевого суда.

Также суд наложил арест на имущество Хахалевой, ее родственников и 36 связанных с ними лиц. Помимо этого, в Генпрокуратуру были переданы материалы в отношении ее сестры Наталии Хахалевой.