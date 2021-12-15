Коллегия судей разрешила возбудить дело против экс-судьи Хахалевой

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Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила Следственному комитету РФ возбудить уголовные дела о мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом сообщает ТАСС.

Ее подозревают в хищении около 1,2 миллиона рублей. Мошеннические схемы подозреваемая проворачивала, получая зарплату по поддельным документам.

На заседании ВККС отметили, что Хахалева, по данным ФСБ, вылетела в Ереван 8 декабря. При этом сведений о ее возвращении на данный момент нет.

О Хахалевой заговорили в 2017 году после публикации местного СМИ статьи о свадьбе ее дочери. По данным источника, на мероприятии выступали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков. По некоторым данным, на свадьбе присутствовал и Иосиф Кобзон. После этого судейский совет Краснодарского края пообещал провести финансовую проверку свадьбы.

Позднее Хахалеву исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда.

