Коллегия судей разрешила возбудить дело против экс-судьи Хахалевой

16:10
Фото: скриншот телеканала "Москва 24"
Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила Следственному комитету РФ возбудить уголовные дела о мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом сообщает ТАСС.
Ее подозревают в хищении около 1,2 миллиона рублей. Мошеннические схемы подозреваемая проворачивала, получая зарплату по поддельным документам.
На заседании ВККС отметили, что Хахалева, по данным ФСБ, вылетела в Ереван 8 декабря. При этом сведений о ее возвращении на данный момент нет.
О Хахалевой заговорили в 2017 году после публикации местного СМИ статьи о свадьбе ее дочери. По данным источника, на мероприятии выступали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков. По некоторым данным, на свадьбе присутствовал и Иосиф Кобзон. После этого судейский совет Краснодарского края пообещал провести финансовую проверку свадьбы.
Позднее Хахалеву исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда.
Судью Краснодарского краевого суда лишили статуса
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