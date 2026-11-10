BBC: в Сингапуре арестовали американский круизный лайнер Villa Vie Odyssey

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Американское круизное судно Villa Vie Odyssey, совершавшее кругосветное путешествие, арестовано в Сингапуре. Об этом сообщила британская вещательная корпорация BBC.

По данным сингапурских властей, сейчас лайнер стоит на якоре в акватории порта. В Морском и портовом управлении Сингапура уточнили, что судно "арестовано на основании постановления суда". Остающиеся на борту члены экипажа в порядке, добавили в ведомстве.

Кто именно инициировал задержание, пока неясно. Интересы стороны, добившейся ареста, представляет сингапурская юридическая фирма Helmsman LLC.

Ранее круизный лайнер приостановил непрерывное кругосветное путешествие, длившееся с октября 2024 года. Судну было предписано высадить пассажиров в Сиануквиле на юго-западе Камбоджи. Утверждалось, что лайнер оказался в сложном положении из-за нехватки денег на покупку топлива.

На момент распоряжения на борту находились около 200 пассажиров. При этом всего лайнер вмещает 650 человек.