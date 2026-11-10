Евродепутаты потребовали от Киева закрыть пыточные тюрьмы на Украине

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Группа оппозиционных депутатов Европарламента во главе с люксембуржцем Фернаном Картайзером направила письмо постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с требованием закрыть пыточные тюрьмы по всей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

В частности, парламентарии призвали Киев как можно скорее прекратить работу объекта в Петропавловской Борщаговке и других мест, где, возможно, происходят нарушения прав человека. Также они попросили освободить всех заключенных, которые находятся там нелегально.

Кроме того, евродепутаты потребовали освободить участников протеста 2 ноября и прекратить судебное преследование медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена.

Скандал вокруг тайной тюрьмы на Украине начался 2 ноября. Тогда стало известно об удержании в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области порядка 40 человек. Местные жители пытались прорваться в здание, но силовики применили слезоточивый газ.

Также была задержана Молодая, которая первой прибыла к тайной тюрьме на автомобиле скорой помощи. Позже арестовали и водителя Ена, а также задержали нескольких организаторов протестов.

После огласки ситуации из здания удалось вызволить четырех человек со следами побоев. Как оказалось, они являются военнослужащими, задержанными за самовольное оставление части. Остальные потерпевшие – военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Как сообщила украинская журналистка Диана Панченко, всего за 5 дней она получила свыше тысячи писем о подобных тайных пыточных на территории страны. Люди делились адресами и рассказывали о пережитом. Там их морили голодом, избивали и угрожали отправить воевать.

